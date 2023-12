Antología 2023, parte IV

“Ser libre es poder pensar de otra manera. A mí la filosofía me instrumento para pensar de otra manera. Es decir, puedo estar de acuerdo o no con mi interlocutor. Puedo no estar de acuerdo en absoluto pero tengo capacidad, que le debo al ejercicio filosófico, de entender lo que el otro me quiere decir sin sacarlo de mi presencia. Me parece de una pobreza total la grieta de pensamiento”.