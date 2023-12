Antología 2023, parte II

“Aprendí a bailar y cantar en Tucumán. En la escuela y en mi casa conocí y aprendí zambas y chacareras. La muerte de mi padre y la necesidad nos llevaron a Buenos Aires. Y fue mi madre la que apostó a lo que todo el mundo consideraba una locura. Un día me vio llorar y dijo: “Mi hijo va a estudiar baile porque no me gustaría que un día, viendo un ballet, piense que él podría haber sido uno de ellos”. Limpiaba pisos para pagarme mis clases de baile. También las pagaba con gallinas y huevos. La suerte me cruzó, mientras vendía caramelos en la calle, con Elisa Duarte, la hermana de Eva Perón. Le dije que era pobre y que era un artista. Así llegué a Eva, quien me consiguió un trabajo y la inscripción a la escuela de danzas del Teatro Colón. Luego me subí a un barco que me dejó en España; solo, sin nada, volviendo a empezar de cero. En Madrid fui a pedir trabajo a San Cayetano. En la iglesia le pregunté a una mujer si conocía una guardería infantil para dar clases de danza. Esa mujer era dueña de una guardería y alguien muy influyente que se codeaba con mujeres de la clase real, a quienes terminé dándoles clases. Así las cosas se me fueron dando y, sin darme cuenta, terminé siendo maestro de Nureyev y Margot Fonteyn o haciendo coreografías para Hollywood”.