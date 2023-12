Antología 2023

“Desde el feminismo venimos denunciando ataques tremendos. Cuando todo el mundo habla mal de alguien y luego ese alguien es agredido/a en la calle, lo escupen o lo insultan puede haber estado incentivado por las redes. Creo que ese odio se filtra a la realidad y me parece muy peligroso. Las redes no han podido responder a esto. Cada vez que hemos denunciado nos responden “no creemos que sea algo para cerrar la cuenta”. Yo he recibido videos explícitos de ataques sexuales a mujeres que me decían: esto te va a pasar, o mandan fotos de un Falcon verde diciendo “vamos a pasar por tu casa” y las redes no consideran que sean agresiones. Creo que esa falta de regulación a veces es a propósito, tal vez por el propio negocio. Si no nos cuidan ellos, tenemos que hacerlo nosotras. Yo a veces dudo en poner cosas que escribía porque después me tengo que aguantar un montón de agresiones gratuitas pero creo que así actúa el fascismo: intenta que uno deje de hablar. No hay que dejar de hablar. La extrema derecha difunde muchos temas solo para captar votos de esos fascistas y empoderar una creencia”.