El Loco y la Camisa: el making off de las emociones

Beto, el personaje interpretado por Emanuel Rodríguez, recuerda una anécdota muy particular. Una señora se acercó para expresarle que le había encantado la obra y el mensaje que transmitió, no así su actuación en particular, por exagerar los movimientos con las manos. Algunas funciones después, se encontró con la misma mujer, acompañada por su esposo, que estaba en silla de ruedas afuera del teatro, y cuando lo vio entendió todo: el señor tenía las manos como Beto. “Entonces me di cuenta de que cada espectador que viene, trae una historia, una carga, con su vida, y que puede empatizar o no con lo que hacemos”, describe.