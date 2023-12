Propuestas para recibir 2024 frente a la pantalla

Besos inolvidables

En blanco y negro y en color

Es clave Año Nuevo en “Cuando Harry conoció a Sally” (1989) en escenas que justifican todo, como cuando Billy Cristal encuentra a Meg Ryan y le dice “te quiero” 12 años más tarde de lo que debería haberlo hecho o cuando entre campanadas todo termina con un esperado beso, con la precisa dirección de Rob Reiner. Pocas frases más románticas que “Vine aquí esta noche porque cuando te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, quieres que el resto de tu vida comience lo antes posible”. Precisamente, un ósculo es el eje de la explícita “En busca de un beso de medianoche”, filme independiente de 2007 que comienza con un clasificado que publica un joven que atravesó un pésimo año (recién llegado a Los Ángeles y sin un centavo): “Misántropo busca misántropo. Supongo que me siento solo y es el Año Nuevo, y estoy dispuesto a avergonzarme con este anuncio”. Imprevistamente es respondido por una soñadora que desea empezar el siguiente de modo perfecto. Escrita y dirigida por Alex Holdridge, está protagonizada por Scoot McNairy y Sara Simmonds. Como bonus track en labios que se juntan bien puede figurar “Tú y yo”, con la imposible relación entre Deborah Kerr y Cary Grant que comienza con un beso de Nochevieja, aunque estén comprometidos con otras personas. De entrada queda claro que la promesa de volver a reunirse en seis meses será difícil de cumplir, en una historia que luego inspiraría “Algo para recordar”. Imposible no sumar a “El Padrino 2”, cuando en la fiesta de nochevieja en Cuba, Michael Corleone (Al Pacino) le da el beso de la muerte a Fredo (John Cazale) y le susurra: “Sé que fuiste tú. Me rompiste el corazón. Me rompiste el corazón”. Todo dicho.