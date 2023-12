“Todo sistema es perfectible”

El instrumento de votación no es neutral, como no es neutral ningún sistema electoral. Por eso, me parece que lo importante es definir cuáles son los valores que se quieren priorizar con la reforma (en caso de llegar a hacerse) y en qué aspectos es preciso mejorar el sistema. Sabiendo, por supuesto, que no existe un instrumento o sistema perfecto, sino encontrar el que mejor se ajuste a la sociedad y a los objetivos que se persiguen.