Cartas de lectores II: Romper la curva

A la trepada de los precios por el factor inflacionario que atraviesa el país, que deprime muy rápido el consumo, hay que sumarle el estrepitoso abuso que existe en el primer eslabón de marcas. Para ello debemos romper la curva y otorgar un escarmiento, el segundo eslabón debe proteger al consumidor de lo contrario se precipitara el mercado y se impondrá la quiebra para los comerciantes más chicos. En palabras menos técnicas, los almacenes de barrio no deben aceptar los saltos en los precios de las primeras marcas, deben acceder a los productos quizás menos conocidos pero con precios accesibles para el consumidor que padece en términos financieros. Los primeros afectados son los intermediarios del medio, los que ponen la cara ante el cliente que reclama la remarcación de precios sin conocer la partida de los aumentos. Sin clientes no hay negocios, sin negocio no hay futuro, nuestro país es una potencia comercial que convive en pareja, hablo del almacén y el vecino.