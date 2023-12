Morena Beltrán y un jugador de Boca, el romance del verano

"Tomás se levanta todos los días a las 6:30 para ir a entrenar...después, no resiste una serie a la noche. No nos enojamos entre nosotros", contó Morena, meses atrás, en una entrevista que dio para Urbana Play, donde sobre el final de la nota intervino el jugador de fútbol y contó otras intimidades de cómo era hasta ahora la relación. "El comienzo de la relación costó...hubo cortocircuitos. Nos conocimos en 2019 pero luego nos agarró la pandemia y ahí no nos vimos. En esa época, a 'More' le mandabas un mensaje y te respondía a los tres días", compartieron Morena y Tomás en la nota. Sin embargo, el amor llegó a su final.