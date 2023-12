“Bajaron los homicidios”: Agüero Gamboa dice que el balance del año en Tucumán fue positivo

“En tiempos difíciles por la economía que vivimos, tenemos números e indicadores en baja, lo cual nos muestra que estamos en una buena senda. El fuerte fue también apuntar al narcomenudeo y estamos terminando el año ya no contra el narcomenudeo, sino directamente contra el narcotráfico, es decir que avanzamos, porque la cantidad de droga incautada en las últimas 72 horas (secuestraron 30 kilos de droga) nos habla de casos de narcotráfico, no de narcomenudeo”, destacó, y consideró que esto se debe a que se reforzaron los controles y procedimientos antidroga con el Operativo Lapacho. “Además hemos aprendido en el trayecto, ahora coordinamos mejor las acciones con los fiscales y jueces. No solo creció el secuestro de estupefacientes, sino también de armas que dejaron de circular en la calle”, concluyó.