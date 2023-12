Cartas de lectores II: “Excesiva valuación”

En relación a la Carta de la referencia enviada por el Sr. Santiago Calderón entendemos necesario efectuar un breve comentario sobre la metodología del cálculo del impuesto a los Automotores y Rodados para el período fiscal 2024, en este caso respecto de una Pick Up Ford F100 4x2 modelo año 1998. La Dirección General de Rentas, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley N° 8.467 y sus modificatorias, ha procedido a elaborar los valores correspondientes a las valuaciones de los vehículos sujetos al tributo en cuestión para el año 2024. En tal sentido, se ha tenido en cuenta el valor fijado por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (Dnrpa), mediante la Disposición Nacional N° 376/2023 (B.O. de la Nación: 22/11/2023) con vigencia a partir del 22/11/2023, teniendo en cuenta que en la tabla citada el vehículo Pick Up Ford F100 4x2 sólo figura con valuación hasta el modelo año 1999, se ha tomado como base dicho valor de $7.970.000, operando sobre el mismo una reducción del 10,11%, atento a la diferencia del modelo año; arribando a la valuación 2024 consignada en el volante de pago. Ello, teniendo presente los coeficientes de ajuste previstos en el punto b) del inciso 4. del artículo 1° de la RG (DGR) N° 85/23. Asimismo y respecto de que plantea que “… la valuación fijada por su administración no tiene relación con la valuación real del mercado callejero.”, lo cual no se verifica en la práctica, por cuanto en los buscadores virtuales surge que los modelos similares (Pick Up Ford F100 4x2 modelo 1998) tienen precios superiores a los que indica el Sr. Calderón en su carta. Sin perjuicio de lo anterior, quedamos a entera disposición del Sr. Santiago Calderón a fin de evacuar todas las consultas que quiera efectuar respecto del presente tema.