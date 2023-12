Cartas de lectores: decreto presidencial

Me tomé el trabajo de leer la mayor parte del decreto del presidente Milei del día miércoles 20 de diciembre (dnv 2023- 70- apn- pte). Son 83 páginas que abarcan varios temas; por mi profesión los referidos a la salud los entiendo sin problemas y en los otros tuve que consultar o apelar al sentido común (que no es tan común). El mismo día del decreto se hicieron cacerolazos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Tan rápido leyeron el documento y lo entendieron? ¿En qué se sintieron afectados como para salir inmediatamente a reclamar contra un gobierno que recién empieza? De las 83 páginas del decreto no surge nada que afecte el derecho a la salud, de manera que, creo, no se justifica el temor del lector Héctor Ávila (carta del 24/12). Tampoco encontré que el documento se adhiera al “poder financiero internacional que puede comprar la mitad del país mediante adecuados testaferros” (¿?) ¿No les parece que exagera demasiado el lector Hugo D’Andrea? (carta del 24/12). La mayoría del pueblo argentino, que estamos ilusionados y esperanzados apoyando al nuevo Gobierno, no pedimos que compartan nuestras ideas y sentimientos; simplemente quisiéramos que tengan al menos el 50% de la paciencia y el aguante que tuvieron con la administración anterior.