Enjuiciarán al acusado de matar al joven que ingresó a su domicilio

“Él realizó los disparos porque en la puerta de entrada vio que se abalanzaban personas como si fuera que venían contra él, entonces reaccionó y disparó. Apenas sucedió el hecho me llamó para ponerme al tanto porque no sabía qué hacer. Subió a la camioneta luego de hacer los disparos para protegerse porque tenía miedo de que alguien saliera. No lo hizo a propósito, no disparó para matarlo sino para defenderse”, le dijo Lobo Aragón a LA GACETA.