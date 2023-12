¿Vivimos en un mundo con mucha ansiedad?

Uno no puede evitar sentirse ansioso, la ansiedad es una manifestación emocional que irrumpe ante ciertas situaciones que no podemos controlar, anticipar o resolver en la inmediatez. Lo que si se puede evitar, cambiar o corregir es la posición ante tales situaciones que nos ponen ansioso. El trabajo terapéutico en salud mental muchas veces consiste, no en brindar “herramientas” para que una persona pueda resolver ciertas situaciones, sino a veces, en poder ver, comprender y pensar: ¿se puede resolver aquello?, ¿no son problemas que exceden mis posibilidades?, ¿vale la pena dedicar todo mi tiempo en algo que depende de variables que no controlo? Tal vez la ansiedad seda cuando aceptemos que no podemos resolver todo.