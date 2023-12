Cartas de lectores IV: País se vende

Considerando groseramente el contenido de los DNU dispuestos por el presidente Milei, a los cuales les falta las correspondientes regulaciones, resulta obvio que apuntan a empoderar cada vez a todos aquellos que ya tienen poder financiero u económico, pero al parecer muy poco significan para mejorar la situación de la ciudadanía. También es fácil ver que se incluyeron temas que no hay ninguna urgencia por tratar. Las intenciones de los DNU eran obvias de presumir cuando en sus discursos manifestaba abiertamente su ideología y su adhesión al poder financiero del imperialismo internacional. Acorde con eso, pone especial interés en liberar toda actividad del estado que pueda privatizarse para convertirse en negocio. Entre los decretos que apuntan a reducir el número de ministerios, derogar la ley de alquileres y contrataciones laborales, se incluye también derogar leyes que impiden privatizaciones de bienes del Estado. Es curioso que disimuladamente se decrete innecesariamente la facilidad para enajenar tierras de nuestro territorio, haciendo constar la infantil restricción de que cada parcela no supere las mil hectáreas. Este decreto, además de innecesario, es tramposo porque sin duda esta agregado para que cualquier consorcio de capitales internacionales pueda comprar la mitad del país mediante adecuados testaferros. Esto por supuesto, entra en el ámbito del interés por las explotaciones mineras, las cuales cobran singular importancia especialmente por la extracción de litio, mineral que hoy es vital en la industria de la electrónica. Esta situación que estamos atravesando, no extraña para nada porque era de esperar desde que el Libertario jamás habló en sus encendidos discursos de gobernar para sacar la patria del pantano en que la sumergieron gobiernos corruptos e incapaces. No creo que Milei no se sienta patriota, al igual que algunos inmigrantes que se enriquecieron en nuestro país, pero que jamás se sintieron verdaderamente argentinos. Hablar de mejorar el país es un término demasiado ambiguo y sin duda muy diferente a fatigar con discursos que muestren intenciones serias de hacer una Patria grande como la que fundaron nuestros mejores próceres..