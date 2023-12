Cartas de lectores III: Desregular el sistema de salud

La desregulación del Sistema de Salud de la Argentina, anunciado por el presidente Milei en un DNU general de desregulación de la economía anunciado recientemente, debe llevarse a cabo con un sentido de gran responsabilidad y sensibilidad... la Salud no es una mercancía puesta en la góndola de la oferta y la demanda... la Salud es un derecho humano que se rige por las reglas de la sensibilidad ante la enfermedad y el trato humanitario de prestadores y financiadores... no lleguemos al extremo de poner en peligro el derecho a la Salud que es una de las funciones primordiales del Estado federal y republicano de la Argentina junto con Seguridad, Educación y Justicia. Ya tuvimos una experiencia similar en la década de los 90 que no tuvo el éxito esperado. Tanto fue así que siguió vigente el régimen de Obras Sociales y el Sistema de la Seguridad Social y Obras Sociales con sus leyes 23.360 y 23.661.Cuando hablamos de. salud no debemos anteponer ideologías partidarias ni políticas. Cuando hablamos de Salud lo que debemos anteponer es el “derecho a la salud”, que es un derecho humano y universal que todos los seres humanos exigimos como propio cuando la adversidad de la enfermedad nos toca la puerta. Por favor, no perdamos las bases del sistema de salud de la Argentina, que es uno de los mejores del mundo (Sistema Birckhman) que se encuentra sometido a un deterioro que en necesario corregir urgentemente, actuando con prudencia y sensibilidad. Por lo tanto tomemos el tiempo necesario para que entre autoridades, funcionarios y expertos en políticas de salud lleguemos a mejorar nuestro sistema, teniendo como eje fundamental al ser humano.