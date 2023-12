Cartas de lectores: “Rehenes de la SAT”

Con gran angustia advertimos que en el momento de redactar esta carta llevamos más de 120 horas con corte total del servicio de agua en el barrio Los fresnos, de Yerba Buena. Según informan los empleados de la empresa a causa de los problemas eléctricos sufridos por la provincia el domingo 17 de diciembre se quemaron cinco bombas que proveen de agua a distintos barrios de la ciudad. Se anunció el restablecimiento del servicio para el día lunes 18 de diciembre y no sucedió. No se restableció el servicio ni el martes 19 ni el miércoles 20 y no hay perspectivas de que se restablezca hoy. Ante sucesivos reclamos telefónicos, presenciales y vía Whatsapp a la Sociedad Aguas del Tucumán los representantes de la empresa respondieron que no cuentan con información precisa, que no saben cuándo se restablecerá el servicio, que no pueden hacer nada para ayudarnos. El agua es un servicio esencial y fundamental por cuestiones higiénicas y vitales. Con total indiferencia, la SAT no se responsabiliza de los arreglos necesarios para restablecer el servicio haciendo abandono de todas las personas que vivimos en los barrios afectados.