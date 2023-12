El miedo a la libertad: una sociedad angustiada, entre el chef y la receta

Sin embargo, el Gobierno se ha quedado con una as en la manga y no se sabe si lo hizo sin querer o como reaseguro, ya que no le puso fecha a la vigencia del DNU, por lo cual aún no está operativo hasta la semana próxima. En primer término, como todavía no se verifica daño alguno, la Justicia no le daría vía libre a los amparos y segundo, la dilación le puede permitir a Milei explorar la posibilidad de hacer leyes de pronto despacho, sobre todo las de las derogaciones que bien podrían incluirse en el temario de Extraordinarias bajo alguna fachada parecida para que el Congreso haga lo que Mauricio Macri logró en su momento cuando amagó con un DNU y terminó mandando cuatro leyes que se aprobaron en tiempo récord.