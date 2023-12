Cinco novedades tecnológicas que tenés que conocer

El cifrado de extremo a extremo es un proceso digital que protege tus mensajes. Un algoritmo transforma tu texto en un formato no legible, para que sólo usuarios autorizados puedan leerlos. Se trata de una capa más de seguridad que muchas aplicaciones de mensajería están agregando para proteger los datos de sus usuarios. Y luego de haberlo prometido por mucho tiempo, Meta finalmente lo está implementando: en un posteo de Facebook, Mark Zuckerberg confirmó que “después de años de trabajo reconstruyendo Messenger, hemos actualizado la aplicación con cifrado predeterminado de extremo a extremo para todas las llamadas y mensajes personales”. Si bien la funcionalidad ya se introdujo (y se probó) en varias ocasiones, no había quedado añadida al código de forma definitiva hasta ahora. Por el momento, el cifrado funciona predeterminado para chats personales y es opcional para los grupos; cada usuario deberá elegir si desea añadirlo o no.