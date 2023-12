¿Cómo impactará en Tucumán la derogación de la Ley de Alquileres?

Sobre si espera una suba fuerte de precio, dijo: "esto hace que todo se vaya al valor del mercado. Seguramente van a acompañar con la inflación, pero hay que saber que el alquiler siempre tiene un techo, que es el sueldo del inquilino. Si el propietario quiera pedir $200.000 por un departamento e un ambiente, no lo puede pagar el inquilino porque se tiene que basar en el sueldo de quien lo alquila. Creo que de a poco se va a ir regulando la situación y segurmanete dentro de dos o tres meses Tucumán va a encontrar un punto medio, pero por ahora no hay un plazo acomodado; sí habrá todos los días negociaciones entre ambas partes. Lo que sí me parece una locura es hablar de actualizaciones mensuales, por ejemplo".