Llega a los cines Aquaman 2: entre salir a flote o hundirse

No es casual, entonces, que la opción sea saber si la nueva historia del superhéroe acuático logra mantenerse apenas a flote o naufraga. Cualquiera sea el resultado, Momoa lo tiene claro: su Aquaman no volverá a nadar, parte por decisión propia, parte porque DC cierra una etapa de sus personajes (junto con The Flash) para abrir la siguiente de su universo de acción.