Gran Hermano: la salteña reveló el duro momento en el que sus padres quisieron "curarle" su homosexualidad

La salteña participante de Gran Hermano confesó que su vida estuvo marcada por la discriminación y el rechazo debido a su orientación sexual. "A mi me quisieron mandar con una psicóloga de España que te 'curaba', no sé qué te harán, a mí me hablaron de electroshock", reveló Maidana, dejando a todos sus compañeros atónitos.