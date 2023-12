Se dilata el inicio del juicio por la muerte del docente Fermín Brizuela

En una medida sin precedentes en Catamarca, la causa fue elevada a juicio por el ministerio Público Fiscal, que imputó por homicidio culposo en calidad de autor al propietario del animal suelto. La Policía logró identificar a este hombre, de apellido Aguirre, merced a la marca que poseía el animal que también murió en el siniestro. El pedido de elevación a juicio se formuló luego de las diversas vicisitudes que enfrentó el proceso. Una de ellas fue a raíz de la pandemia que limitó la función de los tribunales. Ahora la abogada de la querella, Natalia Páez Vaca, indignada, denunció que la causa otra vez “está virtualmente paralizada en la Cámara de Apelaciones”. Precisó que esta situación se da en razón del paro de actividades que viene realizando desde hace tiempo el personal judicial por reclamos salariales. “Hay un problema grave en la Justicia que está casi sin funcionar. Solo se trabaja en caso de urgencia. Es lamentable lo que está sucediendo. Pues los perjudicados son las personas, entre estos adultos mayores, niños y madres, que necesitan justicia”, apuntó la profesional. Explicó que la causa por la muerte de Fermín fue elevada a juicio, pero la defensa hizo un planteo de oposición a esa medida. Por esa razón es que llegó a la Cámara de Apelaciones. “También he formulado una oposición, pero no por la elevación a juicio, sino porque pido que el proceso se defina a través de un juicio oral y público con jurado. Eso me garantiza una justicia real. La otra opción que se impulsa es a través de un juez correccional”, dijo. “Si se me hace lugar a mi planteo para el juicio se tiene que designar un juez, otro juez lector del proceso y 12 jurados. Son los que tienen que determinar si el acusado es culpable o no. Después el juez técnico es el que establece el alcance de la pena”, indicó. “El fiscal reunió elementos suficientes que lo llevaron a imputar al dueño de la vaca por homicidio culposo. Es un hombre que por desidia ya fue responsable de otro siniestro al dejar sueltos sus animales. Antes del descuido que causó la muerte de Brizuela, se produjo otro accidente, pero por suerte no hubo víctimas fatales”, sostuvo la abogada.