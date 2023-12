Cartas de lectores I: odisea de docentes para cobrar

Lamentablemente los docentes en Tucumán están olvidados por el sistema. Cuando logramos tomar horas, los trámites para cobrar el sueldo llevan entre tres y seis meses, e incluso más en algunos casos. Así es el ineficiente funcionamiento de la oficina encargada de la liquidación de sueldos del Ministerio de Educación, Novedades Salariales. Esto no es de ahora, pasa desde siempre, pero ninguna autoridad hace algo al respecto. No se puede vivir sin cobrar durante seis meses con la inflación reinante en el contexto actual. ¿Alguien sabe cómo sostener a una familia trabajando sin cobrar cuando los precios suben todos los días? En particular, tomé horas el 1 de junio y aun no cobré. Lo que es peor, no tengo fecha de cobro, según Novedades Salariales. No soy la única a la que le sucede. Hay muchos docentes más que están atravesando esta grave situación. Me pregunto si las autoridades que nos gobiernan pasarán por lo mismo. Mención aparte merecen las horas del proyecto Planea, que demoran más de un año en pagarlas. ¿Quién se hará responsable de agilizar ese proceso? Las nuevas autoridades provinciales, la ministra Montaldo y el gobernador Jaldo podrían tomar cartas en el asunto y garantizar nuestro derecho de un sueldo abonado en tiempos prudenciales. No es titánico lo que solicito; con voluntad, orden y prioridades se puede lograr.