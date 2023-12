El pasado bostero de Javier Milei: ¿por qué se alejó del club de sus amores?

La contratación de Fernando Gago, a quien describió como "un mediocampista sin marca", fue otro punto de quiebre en la relación de Milei con Boca. La percepción de Gago como un jugador que no cumplía con las características que él consideraba esenciales para un mediocampista generó su rechazo hacia el club. Aunque aclara que ahora que Gago ya no juega, su postura es simplemente de no ser hincha de Boca.