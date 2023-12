Elecciones en Boca: Javier Milei votará mañana en la Bombonera

Qué dijo Macri sobre la presencia de Milei en la votación

Aunque la asistencia de Milei no fue oficialmente confirmada, Mauricio Macri dejó entrever esta posibilidad en una entrevista con el canal TyC Sports. "A mí me dijo que iba a votar. No hablo con él hace una semana, pero sueña con verlo a Martín (Palermo) conduciendo al equipo", afirmó Macri.