Pena condicional para un hombre por no haber tenido intenciones de matar

La pena fue convenida mediante un juicio abreviado acordado entre las partes. Al reconocer el hecho, Reinoso contó que era amigo de la víctima y que lo golpeó durante una discusión. Luego ambos se fueron a sus casas. “Al día siguiente lo llamé para pedirle disculpas y me enteré así de que había fallecido. Le pegué normal, no me pareció un golpe grave”, explicó.