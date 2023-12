Laméndola se ilusiona con tener una nueva chance en Atlético Tucumán

Aunque todavía no habló con nadie del cuerpo técnico de Sergio Gómez y Favio Orsi, “Nico” prometió que se siente bien y con ganas de pelear un puesto. “Me tengo que presentar el primer día, porque soy jugador del club. Ahí veremos cuales serán los pasos a seguir. Me siento con más confianza para tener otra oportunidad. Me gustaría que los técnicos me quieran, sino voy salir a buscar un club nuevo”, remarcó el volante que considera que tuvo un año muy positivo desde lo personal. “Atlético Rafaela va a pedir un nuevo préstamo, pero también mi representante recibió algunas propuestas de equipos de Primera y de afuera del país. Llegado el caso voy a priorizar sumar minútos por sobre todo lo demás. Yo tengo ganas de seguir jugando”, respondió “Chueco”.