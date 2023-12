Un cuento navideño que se cuenta con danza

“Entre las dificultades que se presentan está la de tener que adaptar absolutamente todos los tempos, es decir las velocidades de la música a las necesidades de los bailarines. Habitualmente en una ópera, cuando se trabaja con cantantes, estos detalles quedan a criterio del director musical y, salvo alguna necesidad muy específica, se va por ese camino. En cambio en el ballet, al ser cuerpo de bailarines que tiene que afrontar la música, es materia de la orquesta y en particular del director adaptar los tempos permanentemente para que el bailarín pueda desenvolverse lo más cómoda y eficazmente posible en su performance. Para este trabajo he contado con un asistente que es un exbailarín y ahora pianista del ballet, Daniel Isaac Castro, que me ha apoyado muchísimo”, resalta.