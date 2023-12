El Gobierno entregó microcréditos y herramientas a emprendedores por más de $11 millones

“Destaco a todas aquellas familias que no tienen un trabajo en relación de dependencia, que no tienen un aporte jubilatorio, un trabajo en blanco, una obra social y se convierten en emprendedores. Ellos no se quedan en la casa con los brazos cruzados esperando que alguien les lleve algo, sino que salen a buscar, realizan proyectos y los traen a la Casa de Gobierno porque, por medio del Ministerio de Desarrollo Social, tenemos diferentes programas para ayudar a todas aquellas familias que quieran trabajar”, sostuvo Jaldo.