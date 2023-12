Cartas de lectores: un nuevo presidente

Señores políticos, al voto de la gente, en especial el de nuestra juventud, no deben defraudarlo ni confundir libertinaje con libertad, la que faculta derecho a las personas para elegir de manera responsable y actuar ante la sociedad. Hace 40 años el Dr. Raúl Alfonsín expresó que con la democracia se come, se educa y se cura, pero no se hace milagros. En este 2023. entre los desequilibrios políticos socioeconómicos, la palabra “carajo” se popularizó en nuestra Argentina, la que expresa alegría, bronca, amargura, tristeza y en otras naciones significa una simple estructura de madera para embarcaciones que termina sobresaliendo en la parte más alta como el mástil. El nuevo Presidente de nuestro país, elegido por más del 50% de argentinos, usó en su arenga la expresión “¡Viva la libertad, carajo!“. En mi tiempo adicional de la vejez sólo puedo decirle que si no hay honestidad, sencillez, humildad, solidaridad, serenidad, paciencia, respeto y actitud de escuchar los pensamientos nunca llegaremos a tener paz ni justicia y seguiremos viviendo en la decadencia con políticas equivocadas.