Chacabuco 59: reapareció una acusada luego de tres semanas

Fernández continuó con su argumento y pidió cautelares menores para Di Cianni. El abogado querellante, Gonzalo de la Vega y la defensora oficial Florencia Ciotola, avalaron ese pedido. Para hacer lugar al pedido, el juez le pidió a la acusada que precisara la numeración de la casa donde fijaría residencia y la joven hizo caso omiso a la consulta. “Le advierto por última vez, porque siento que usted no respeta el proceso judicial. Hoy usted se irá en libertad porque el fiscal lo considera, pero se podría haber adoptado tranquilamente otro criterio porque es una falta de respeto cómo está usted en esta audiencia, la manera en la que comparece, y peor aún que no se haya presentado en la anterior. Evidentemente no se está tomando en serio que la están investigando en una causa de homicidio”, le reclamó Taboada, que le reiteró cuales son las imposiciones que deberá cumplir. La acusada respondió con una breve afirmación.