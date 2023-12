Osvaldo Jaldo, sobre el discurso de Milei: “no se puede gobernar con déficit fiscal”

El gobernador Osvaldo Jaldo (Unión por la Patria) analizó el primer discurso del flamante presidente Javier Mieli (La Libertad Avanza) y consideró que el ajuste al que hizo referencia en el mensaje va en consonancia de lo que expresó durante la campaña. “Dejó entrever algunos lineamientos. Esos lineamientos no son otros que uno debe aplicar en lo particular, en el Estado o en cualquier empresa privada: no se puede gastar más de lo que ingresa. Lo dijo en general, no con qué medidas lo va a hacer. Por lo tanto, para emitir una opinión más profunda hay que esperar las medidas que va a tomar”, expresó en diálogo telefónico con LA GACETA.