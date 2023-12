Milei, sus planes, la gente y un duro viaje hacia lo desconocido

¿De qué se habla cuando se dice “ajuste”? De un fuerte apretón para ir al equilibrio de las cuentas públicas, la que hoy financia la gente con la maldita inflación bajo el principio de que lo que sale no debe ser más de lo que entra. Si no se gasta de más, no habrá emisión ni nuevo endeudamiento. Este punto es naturalmente recesivo y hará peligrar la producción y el empleo privado, ya se verá por cuánto tiempo. Luego, se planteará la soñada baja de impuestos. Obviamente, todo esto resentirá la relación con las provincias y se cree que podrían aparecer las cuasimonedas. No es necesario que esos puntos pasen por el Congreso, ya que dependerá del timing que fije el Presidente y de las cuentas bien hechas por el secretario de Hacienda.