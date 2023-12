A un día de la asunción de Milei: “Hay una oportunidad para que el liberalismo se consolide como identidad política”

Milei va a aprender bastantes cosas del gobierno de Macri. Una es comunicar la catastrófica situación que él recibe. Uno de los grandes errores de Macri de los cuales él se arrepiente es no haber comunicado con claridad y sinceridad y pedagogía el estado de la situación de la economía que recibió. En el caso de Milei es mucho peor la herencia. Creo que aprendió y va a comunicar las razones por las cuales tiene que tomar decisiones tan complejas y tan costosas. Segundo: el voluntarismo no alcanza. Decir que los grandes problemas de Argentina se solucionan con soluciones mágicas como prender fuego el Banco Central o dolarizar de un día para otro no son reales. Las grandes transformaciones no se hacen por la voluntad misma de una persona, no dependen de eso, sino de la transformación de grandes estructuras y coordinación de intereses e incentivos y decisiones que son muy complejas de llevar a cabo. Milei podría aprender de la historia argentina que hay que ser pragmático y prudente, aunque las grandes transformaciones también necesitan audacia y un poco de inconsciencia. Por otro lado, Milei reivindica los 90, el menemismo y sus políticas, que considero en cierto sentido fueron exitosas para reordenar y transformar el Estado y que el país ordene su macroeconomía y crezca en un contexto que era favorable. Pero esas transformaciones también tuvieron muchos costos sociales para personas que nunca pudieron recuperarse de la crisis. La pregunta que me hago es: ¿Milei aprenderá de eso y buscará encontrar la forma de que los ‘caídos’ -cómo él dice- no se caigan y puedan reinsertarse en una economía que demanda otras habilidades y herramientas? Esto es algo que (Carlos) Menem no pudo resolver.