Que la violencia no tape lo bueno del fútbol

Casi es una obviedad decir que se debe trabajar mucho para que los futbolistas sigan siendo las mismas personas dentro y fuera de la cancha. Aunque el fútbol es pasión en la Argentina, no es una cuestión de vida o muerte. Y cuando se habla de juveniles, debe ser aprendizaje, formación y disfrute, no competencia. A ellos hay que garantizarles un entorno saludable, seguro y adecuado. El desafío está abierto, debe ser permanente y tender siempre a brindar respuestas y no excusas.