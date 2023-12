Se quintuplicó el pedido de asistencia por siniestros viales

Valoración

Viviam Perrone, cofundadora de la Asociación Civil Madres del Dolor y miembro de la Asociación Internacional de Víctimas de Tránsito, dio su punto de vista sobre estos cuatro años del servicio: “Cuando comenzó a funcionar el número de ayuda para víctimas y para familiares de víctimas era un 0-800. Desde Madres del Dolor dijimos que ese 0-800 no iba a funcionar porque era muy difícil de recordar. Se nos escuchó y esta gestión modificó el número al 149 que no solo es muy fácil de recordar, sino que hoy también es nuestra guía para víctimas, porque no solamente es para cuando se necesita”.