La charla íntima de Alexis Mac Allister con Messi y reveló cuál es su deuda pendiente en el Mundial: “Me arrepiento”

¿Qué le dijo Mac Allister a Messi tras la consagración en Qatar 2022?

En dialogo con Sebastián Vignolo, el pampeano se refirió al abrazo con Lionel Messi después de proclamarse ganadores de la cita mundialista. “Le dije todo lo que en tres años no le dije. No soy una persona que habla tanto con él, son solo momentos. Soy bastante tímido y me da un poco de vergüenza, pero era el momento. Si no era ahí, no era nunca más. ¿Qué le dije? Le agradecí por todo, por cómo nos recibe, por cómo nos ayuda y porque nos hizo salir campeones del mundo”, recordó.