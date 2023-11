Scaloni viajará al sorteo de la Copa América, pero su continuidad sigue en duda

En esa línea, aclaró que estar al mando del seleccionado es un sueño. “El que viene a la Selección viene por placer. Todos son jugadores top; pero si Argentina empata, la gente ya comienza a hablar de una forma que no es buena. Ahora les gusta nuestra forma de jugar y que hay jugadores de buen pie. Iniciamos de una manera vertical, veloz, pero después vimos que con eso no íbamos a ninguna parte. En la Copa América 2021 no jugamos bellísimo, pero tuvimos la fortuna de ser campeones. Luego, nos amoldamos a una manera de jugar que le gusta a la mayoría”, explicó.