Messi recordó los penales con Francia: “le pedía a Dios”

Messi también remarcó que fue Sergio “kun” Agüero quien le fue actualizando, minuto a minuto, el resultado de Brasil-Croacia, duelo de cuartos de final, y de donde saldría el rival al que debía enfrentar Argentina si lograba vencer a Países Bajos. “Me estaba masajeando en el vestuario y me enteraba de los penales porque el que me avisaba era el Kun (Agüero). Me mandaba un mensaje con cada penal. El Kun me decía ‘lo erró, lo hizo’. Terminaron los penales y a los 10 minutos salimos a calentar”, apuntaló “Leo”, que admitió que la eliminación de uno de los candidatos “era un alivio”.