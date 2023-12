El piloto Pablo Ortega y los problemas para correr en Tucumán: “Hay una desventaja económica”

- Sinceramente me acuerdo de la mayoría. De la primera que me fue muy mal en Córdoba; de la de Paraná, que fue la primera con el Gol y que fue una buena carrera… Me acuerdo de Posadas, en la que no esperábamos en absoluto ni estar entre los 10, pensábamos andar muy mal y terminé ganando. Lo mismo que en La Pampa que volvimos a ganar. Pensábamos que íbamos a andar bien, pero no tan bien. Y me acuerdo de la última porque era “la” importante para definir el campeonato. También me acuerdo la de Concepción del Uruguay, cuando venía cuarto y quedaba segundo en el campeonato. Aquella vez se me rompió el cárter, tuve que abandonar y no sumé nada de puntos.