Cinco cartas de lectores

Biodiversidad

Ante la mortandad de peces ocurrida recientemente en la Bahía de los Britos veo con preocupación muchos comentarios de ciudadanos que en forma sintética expresan que “es importante preocuparse por la biodiversidad pero que es más urgente preocuparnos por la falta de agua para los ciudadanos”. O bien se trata de desviar la atención por alguna razón o no se entiende, el concepto de biodiversidad. La definición más sencilla expresa que biodiversidad es “la totalidad de las formas de vida, ecosistemas y procesos ecológicos”. Queda claro que en esta definición se incluye al hombre. De manera que no es ocioso indagar sobre la mortandad de peces porque es evidente que algo está pasando en nuestro ambiente y que más tarde o más temprano (como una intoxicación o casos de alergias) se podrían producir por ingerir peces contaminados. No en vano se reconoce que, en nuestro universo, y más aún en nuestro planeta, “todo está relacionado con todo”. Es por ello que el Inter -American Institut for Global Change (IAI) definió al cambio global, que padece nuestro planeta, como “modificaciones del medio ambiente mundial, incluyendo alteraciones del clima, la productividad de la tierra, los océanos u otros recursos hídricos, la química atmosférica y los sistemas ecológicos que pueden alterar la capacidad de la tierra para sustentar la vida”.