Confirman las condenas contra dos mecheras que protagonizaron un violento ataque

“En primer lugar, por si no quedara del todo claro, no existe controversia en cuanto a que Brito ha cumplimentado la totalidad de cada una de sus anteriores condenas en forma previa al dictado de cada una de esas condenas. Dicho en términos más claros, en cada caso en que Brito resultó condenada en el pasado, había cumplimentado en forma previa a esa condena con algún tiempo (no precisado) de prisión preventiva durante la tramitación del proceso penal.