Cartas de lectores: refundar la Argentina

En relación a vuestra publicación “Una deuda de 40 años: la dolorosa caída de la red ferroviaria”, reenvío lo que escribí el 29 de diciembre de 2001. Creo que sigue más vigente que nunca: “Todos los argentinos estamos esperanzados y ansiosos en salir de este pantano que cada vez nos está hundiendo más y más, con la creación de una nueva o tercera moneda como le quieren llamar ‘el argentino’, no se logra nada. Aquí en Tucumán no es la ‘Tercera Moneda’; es la Séptima o la Octava. 1) Bocade. 2) Ticket Canasta. 3)Cheques Diferidos. 4) Lecops. 5) Patacones. 6) Pesos. 7) Dólares (estos dos últimos ya nadie los conoce. ¿Quién los tiene?), y por último el aún no nacido y anunciado con bombos y platillos, que vendría a ser el 8) El Argentino, que aparentemente ya murió antes de nacer. Con todo este menú de monedas y seudomonedas no se reactiva el aparato productivo y no se generan nuevos puestos de trabajo; el millón de puestos anunciados no es nada más que una nueva dádiva, abonados con monedas espurias, y no soluciona absolutamente nada; los cacerolazos y los reclamos del pueblo, en su mayoría, claman por trabajo. Quiero contribuir con una modesta idea; esta es la de refundar la red nacional de ferrocarril, por toda la extensión de la República, que fue inexplicablemente desmantelada, haciendo desaparecer poblaciones enteras por todo el recorrido que tenía de Norte a Sur y de Este a Oeste, pueblos que se transformaron en fantasmas y obligaron a emigrar a toda su población para engrosar las miles de villas miseria que ahora tiene nuestro país. Para lograr la refundación de la red ferroviaria nacional es necesario convocar de inmediato a todos los ingenieros viales y profesionales especializados, formados en nuestras universidades y darles la oportunidad de crear nuevas fuentes de trabajo, y efectuar la planificación valiéndonos de la experiencia de la mayoría de los países del mundo que hoy disfruta de su modernidad para volver efectuar los tendidos de las vías, reactivación de la Industria metalúrgica, y todas las otras industrias que se requieren, y por supuesto de nueva mano de obra realmente productiva, y lo más importante que todos los pueblos que desaparecieron vuelvan a tener vida y alberguen a todos los millones de conciudadanos que fueron expulsados de donde vivían. Todos los países desarrollados del mundo (del primer mundo) al cual nos habían mentido que habíamos entrado, tienen desarrollado este sistema de transporte. ¿Por qué nosotros no podemos tenerlo, más aún con la extensión de nuestro territorio que lo hacen casi imprescindible? Y no depender exclusivamente del transporte automotor (ya sabemos cuál fue el negociado de los peajes), que es necesario desmantelar porque beneficia a pocos y perjudica a muchos. Crear fuentes de trabajo es lo que el pueblo reclama, no quiere seguir viviendo de las limosnas; hagamos entre todos el gran esfuerzo de reconstruir nuevamente nuestra Patria”.