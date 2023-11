Cartas de lectores: en Argentina y Estados Unidos

El viaje relámpago de Milei y su comitiva a EE.UU. fue más que promisorio. Recibido con entusiasmo por la Casa Blanca, el FMI y el Tesoro le anticiparon respuestas favorables más que contundentes. Se abren así perspectivas halagüeñas para sacar a Argentina del balurdo que tiene en sus finanzas. Se avanzó en una asistencia a través del Fondo de Resiliencia del FMI que, aun cuando no es una suma muy significativa es generosa. Una línea de crédito a 20 años con 10,5 de gracia y a bajísima tasa de interés. Este es el comienzo de otros apoyos que vendrán de seguro. El mundo libre advierte que nuestro país se abre hacia nuevos horizontes y encontrará respuestas. Esto me recuerda una agradable conversación con el ex presidente uruguayo Jorge Batlle, quien me relataba los pormenores de la generosidad americana cuando su país tuvo severas dificultades financieras y recurrió al apoyo americano. Decía Batlle: “un fin de semana resolvimos contactar como última instancia directamente con el presidente George W. Bush, dado que el lunes no podíamos abrir los bancos por la inminencia de una corrida bancaria producto del corralito que había decretado Argentina”. En el tembladeral, y con toda urgencia, Bush concedió un apoyo directo y extraordinario poniéndole a disposición de Uruguay de inmediato todos los recursos necesarios, solucionándole el problema. A la formulación de Batlle de que no estaba en peligro su gobierno sino la democracia de su país le contestó: “quédese tranquilo, ustedes tendrán todo el apoyo que necesiten porque Uruguay estuvo y está siempre bien alineado internacionalmente con Occidente”. Al final Bush discretamente le hizo llegar un papelito con un número diciéndole: “Don Jorge, si usted no soluciona su problema, sin ministros, sin embajadores, sin burocracia, llámeme directamente”.