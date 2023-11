Losada: “Sería muy poco inteligente que JxC no continúe unido”

Rol del partido

Durante su disertación, Losada también habló del papel que jugará la UCR en este nuevo período de Gobierno. “LA UCR formaba parte de Juntos por el Cambio (JxC), que tenía una candidata a presidenta, Patricia Bullrich. Perdimos las elecciones. A partir de eso debimos optar; en mi caso, opté por Milei, porque yo empecé a trabajar en política en oposición al kirchnerismo. ¿En qué posición quedamos? Bueno, yo no soy parte del Gobierno, pero tampoco somos una oposición clásica”, admitió. Precisó que quiere que al Gobierno le vaya bien. “Pondré todo de mi parte para ello, y que la Argentina salga adelante. Todo aquello que nos parezca bien lo acompañaremos; y lo que no nos parezca bien o nos parezca que va fuera de nuestros valores o que no sea bueno para el país, no lo acompañaremos”, dijo.