Joaquín Cisneros y Fernando Vidal Sanz quieren protagonizar el Sudamericano

En vistas al Sudamericano, Cisneros anticipó que no tuvo la preparación adecuada pero confía en su técnica para hacer una buena performance. “No me preparé casi nada. Estuve con varios problemas familiares. Pero tengo buenas sensaciones. Creo que vengo disparando bien y tengo las expectativas altas. Si no se da, sirve de experiencia”, indicó el joven de 19 años que es el líder de la clasificación nacional y participó en los Juegos Panamericanos.