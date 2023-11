Ricardo Baralo, con la mira puesta en la corona del Sudamericano de Fosa Olímpica

Su historia es bastante particular. Reconoce que el tiro no le llegó por herencia como se da en la mayoría de los casos. Es más, lo que comenzó como un hobby hace algunos años se fue convirtiendo en su gran pasión. “Empecé hace siete años en el club Yastay de Tafí del Valle. Ahí conocí a Gonzalito Paz, que fue quien me metió en este mundo. Lamentablemente tuvo un accidente fatal. Eso hizo que sienta la responsabilidad de ponerme el club al hombro y, gracias a la organización de los torneos, fui aprendiendo”, comentó el ingeniero industrial de 43 años.