Francos garantizó asistencia a las “necesidades sociales”

En el reconocido ciclo televisivo, Francos consideró que para La Libertad Avanza (LLA) no resulta “una dificultad” no contar con gobernadores, intendentes ni bloques mayoritarios en el Congreso de la Nación porque eso obligará al gobierno “a negociar” y buscar consensos. “Que no tengamos gobiernos propios en provincias y estemos en minoría en el Congreso no es una dificultad porque nos obliga a negociar. En esa debilidad está nuestra fortaleza. Conversar con todos es el desafío que tenemos por delante”, remarcó.