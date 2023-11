La emergencia de las rutas de la producción

Los productores dicen que el pésimo estado de las rutas -llenas de pozos e irregularidades- rompe los transportes y los obliga a buscar otros caminos, lo que genera que el productor tenga que pagar costos más altos y que no pueda cumplir con sus compromisos. “Es mucho más costoso producir sin infraestructura que con una en buenas condiciones”, dijo uno de ellos y advirtió que se trata de rutas provinciales, que son asunto elemental porque las redes secundarias y terciarias prácticamente no existen en algunos lugares. “Tucumán está sufriendo una regresión única en el mundo. Somos el único país donde pasamos del asfalto al ripio y a la tierra”, ironizó otro, puesto que se comparó además la situación de nuestra provincia que se diferencia de otras del mismo noroeste que no parecen padecer este problema, al menos no con esta gravedad. También destacaron que esto afecta no sólo a la economía sino a la misma sociedad, que ve afectada su vida cotidiana, al quedar limitada o sin posibilidades de tener servicios de educación, salud o de comunicaciones.