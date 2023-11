El derecho a la verdad

El informe de la comisión interfuerzas sobre las responsabilidades políticas y militares en la guerra del Atlántico Sur era la primera relación pública oficial sobre el gravísimo conflicto, a casi un año medio de su terminación, que tuvo un impacto brutal sobre la vida de los argentinos y que ha dejado heridas profundas. “Debió transcurrir un año y medio para que la opinión pública tuviese alguna referencia oficial sobre aquellos dolorosos acontecimientos, pero ha de advertirse que ello no se ha producido por decisión de las autoridades competentes sino porque el informe, un voluminoso texto de más de trescientas fojas, se ‘filtró’ hacia un semanario periodístico, a pesar de haber sido declarado oficialmente como documento militar secreto”, describe el editorial, y advierte que esa caracterización del estudio no ha estado animada por la preocupación de que en él se revelasen datos que pusieran en peligro la seguridad nacional -“su mera lectura lo evidencia”-, decía, “sino por la inquietud de que las imputaciones contenidas en el mismo sobre los altos responsables encausados, se hagan públicas antes de que hayan recaído las eventuales sanciones o absoluciones”. Puntualizaba, por ello, que si bien es atendible siempre que era atendible que las autoridades se preocuparan de ser envueltas públicamente en situaciones de debate antes que se cerraran los casos, “no por ello resulta justificable que se recurra al arbitrio del secreto militar si aquella seguridad nacional no es afectada” y advertía que la Justicia era la que, con la apertura de las causas, iba a dar garantía de buen juicio.